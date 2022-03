Francis Cagigao y situación de Brereton: “Esperamos tenerlo al menos para el segundo partido”

La situación de Ben Brereton Díaz mantiene expectante a la Roja. El delantero nacional sufrió una lesión en uno de sus tobillos defendiendo la camiseta del Blackburn Rovers y pese a ser nominado por Martín Lasarte, su presencia en el cierre de las Clasificatorias aún es una incógnita.

Si bien la idea de la selección chilena y de Francis Cagigao, director deportivo de la Roja, era que Brereton arribara al país el 18 de marzo, finalmente se acordó con el Rovers que se sumara a los trabajos el 21 del mismo mes. “Ben va progresando. Tuvo una recaída leve en su lesión en su momento. Por ello se llegó a un acuerdo con el Blackburn para que siguiera su trabajo de recuperación y rehabilitación con el club, que es lo más lógico, para que Ben pudiera estar con nosotros el día 21 de marzo”, afirmó Cagigao.

“Esperamos que Brereton no vuelva a tener una recaída de aquí al 21 porque hablamos de una lesión que es complicada. Debemos estar al tanto de cada momento de su recuperación, estamos con contacto con él y con el Blackburn todos los días. Pero por ahora vamos a esperar y a ver si las noticias son positivas y puede estar con nosotros el 21”, complementó.

Por último, Cagigao adelantó que aún no está confirmada la presencia de Brereton ante Brasil, pero que esperan contar con él, al menos, para el duelo ante Uruguay. “Después ya veremos su estado y si Ben podrá estar o no en ese primer partido. Si no puede estar, al menos, intentar tenerlo para el segundo partido. Pero lógicamente que en cuanto llegue aquí ya estará en manos de nuestro cuerpo médico y esperamos que las noticias sean positivas”, sentenció.