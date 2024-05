Comparte

El delantero de Universidad de Chile, Leandro Fernández, se mostró feliz por su renovación hasta 2026 con el club, la cual fue anunciada esta jornada.

“Muy contento, la verdad es que es fruto del trabajo que vengo haciendo en lo personal y colectivo con el equipo. Muy feliz de seguir ligado a la U por dos años más”, dijo en conversación con los canales oficiales del club.

“Lo que más me sorprendió fue lo grande que es, la gente como acompaña, la institución. El staff acá es algo muy lindo, hay una mancomunión muy linda que te hace trabajar día a día tranquilo. Es un club muy ordenado, los funcionarios te brindan su apoyo todo el tiempo… eso va de la mano del club que es y es bueno trabajar así”, agregó.

“Uno viene, se cambia y hace lo que tiene que hacer, que es jugar a la pelota solamente. Lo demás tienes gente que te ayuda para todo”, insistió.

Fernández, además, señaló que “vine en un momento difícil, cuando el club estaba pasando un momento complicado, pero con las ganas de revertirlo con los chicos que han llegado cuando yo llegué. Hicimos un primer año aceptable, no cumplimos los objetivos, pero fue mejor de lo que había pasado. Este inicio de a poco se va acomodando, estamos haciendo un gran campeonato. Traté de venir a aportar lo que sé, lo que puedo dar, que es un carácter muy especial que por ahí a veces me lleva a cometer errores, pero siempre trato de dar lo mejor y de brindar mi conocimiento para ayudar al equipo”.

“No me gusta perder, para nada. Pero es algo que ya no lo puedo cambiar. Tengo más de treinta años y es difícil cambiarlo. Siempre fui competitivo y eso me llevó a jugar al alto nivel y estar hoy acá en la U”, añadió.

Por último, el atacante le pidió a los hinchas “que sigan acompañándonos, comportándose como lo vienen haciendo, adentro de la cancha vamos a dejar la vida y tratar de lograr lo que todos queremos, que es a fin de año celebrar algo”.