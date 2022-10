Comparte

El delantero de Barracas Central de Argentina y ex Colo-Colo, Pablo Mouche, se refirió a un posible retorno al fútbol chileno, aunque aclaró que no vestiría la camiseta de Universidad de Chile.

“Si aparece un llamado de Universidad Católica, me seduce mucho más, ya que no es el clásico rival. A Universidad de Chile le diría que no”, dijo en conversación con DirecTV.

“Estoy con pase libre. Sigo vigente. No he descartado volver a Chile, tendré que analizar las propuestas con mi familia. El fútbol chileno es de mi gusto, me adapté rápido. Falta cambiar el chip al futbolista chileno para competir de forma internacional”, agregó.

Por último, recordó su salida de Colo-Colo tras pelear el descenso en la temporada 2020. “Fue un poco incomoda mi salida. No fue de la mejor manera. Esperaba un final distinto por cómo se había dado mi llegada y en lo deportivo había sido muy bueno”, cerró.