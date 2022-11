Comparte

Previo a su estreno en la Copa del Mundo 2022, los futbolistas de Irán no cantaron el himno de su país en señal de protesta por la represión que se vive en tierras iraníes a raíz del asesinato de Mahsa Amini.

La acción protagonizada por los futbolistas y la afición iraníes está dirigida al régimen de su país por el asesinato de Mahsa Amini, joven de 22 años que en septiembre pasado fue detenida por la policía por no utilizar de forma correcta el velo.

El asesinato de la joven Amini provocó una ola de violencia en el país, donde miles de personas salieron a las calles a pedir justicia por su muerte.

La selección iraní de fútbol no ha quedado ajena a esta situación. En uno de los últimos amistosos, los futbolistas no lucieron el escudo del país en señal de protesta y ahora, en el debut en la Copa del Mundo, decidieron no cantar la letra del himno.

En las gradas, la afición iraní pitó mientras se escuchaba el himno en el estadio, mientras otros fanáticos mostraron carteles en señal de repudio a lo que ocurre en el país.