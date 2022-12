Comparte

Colo-Colo alista los últimos detalles para iniciar la pretemporada en Argentina el 2 de enero. En ese sentido, varios jugadores se han hecho los exámenes médicos para ponerse a punto. Uno de ellos es Esteban Pavez, quien se refirió a los refuerzos, además de la salida de Matías Zaldivia a la Universidad de Chile.

"Nos hemos reforzado bien, pero faltan un par de refuerzos. Esperemos que estén de aquí al inicio de la pretemporada para empezar desde cero con ellos", sostuvo el volante albo.

Además, recalcó que "se nos fueron dos jugadores importantes, los laterales. Los que teníamos lo hacían bastante bien y con su partida baja un poco el nivel del equipo, pero tengo la seguridad de que los dirigentes encontrarán buenos refuerzos"

Asimismo, se refirió a la posibilidad de que llegue Leandro Benegas a reforzar la delantera. En esa línea, Pavez comentó que su posible arribo le "parece bien, lo ha hecho relativamente bien en Independiente. Sería un buen aporte".

Finalmente, Esteban Pavez habló sobre la salida de Matías Zaldivia al archirrival de los albo, la Universidad de Chile.

"Es cosa de él. Él toma la decisión. A mí no me va ni me viene. Todos los jugadores cumplen su ciclo, a mí me ha tocado ir y volver. Además, no estoy para hablar de jugadores de otros equipos. Lo que más me importa es Colo-Colo y los futbolistas que vienen llegando", sentenció.