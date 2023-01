Comparte

Esteban Pavez, nuevo capitán de Colo-Colo tras la partida de Gabriel Suazo, anticipó lo que será el torneo para los albos y, al igual que Gustavo Quinteros, reconoció que el equipo se vio despotenciado.

El volante se refirió a la conformación del plantel y cree que más que reforzarse, el cacique llenó puestos. “Todavía creo que nos falta un par más (refuerzos), que van a llegar. El año pasado llegó Lucero, llegué yo. El equipo no se movió mucho. Eran los mismos ocho titulares más Lucero y yo, que llegamos en muy buena forma, el primer día de la pretemporada, que es bastante importante”, dijo en conversación con La Tercera.

“Ahora los refuerzos han ido llegando paulatinamente. Creo que falta un par más. Falta un tiempo más de adaptación para los que llegaron y los que van a llegar. Las renovaciones fueron hasta último momento. Algunas dijeron que sí y después se fueron, pero ese es un tema dirigencial y de esos jugadores”, añadió.

Al ser consultado si el equipo se despotenció, Pavez coincidió con Quinteros. “Lo que pasa es que, si uno pone a analizar que el otro día perdimos, obviamente se despotenció, el equipo bajó. Hay muchos factores. Siempre pasa cuando los jugadores se van y el equipo obtiene un mal resultado. Pero, obviamente, se despotenció”, reconoció.

“El año pasado marcamos mucha diferencia. El equipo se conocía perfectamente. Partido a partido vamos a ir mejorando. Los jugadores que han llegado, por algo están en Colo-Colo. Se necesita que nos conozcamos dentro y fuera. El año pasado teníamos un gran grupo de jugadores y de personas. Nunca en mi vida había estado en un grupo tan unido”, agregó.

Por último, se refirió a su nuevo rol como capitán del cacique. “A Colo-Colo llegué con 18 años, ya grande. Nunca pensé ser capitán de esta gran institución. Con el paso del tiempo fui conociendo muchos capitanes, viendo muy buenos ejemplos y algunos no muy buenos, y me quedé siempre con lo mejor. Trato de sacar lo mejor de mí, de estar en lo que más pueda, de siempre darles lo mejor a mis compañeros y al staff. Eso es muy importante y lo aprendí de un capitán que me marcó mucho, que fue Esteban Paredes”, indicó.

“Ser el capitán de la institución más grande del país es una gran responsabilidad. Me toma en un punto en que estoy bastante maduro. He tenido experiencias en muchos camarines. Siempre trato de involucrarme en lo que más puedo, de que mis compañeros estén bien. Soy mucho de pensar primero en ellos y después en mí”, sentenció.