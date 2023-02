Comparte

Manchester City está en el ojo financiero luego de la denuncia de la Premier League por transgresión al Fair Play Financiero. En este sentido, fue su entrenador Pep Guardiola quien sacó la voz confiando en la inocencia del club.

"El Manchester City ha demostrado que era completamente inocente con el caso de la UEFA. ¿Por qué no debería pensar lo mismo ahora cuando no hay una incorporación?", declaró en la conferencia de prensa previa al duelo ante el Aston Villa, refiriéndose a que en el mercado de invierno no hicieron fichaje.

Además fue claro en señalar que "estoy completamente convencido de que seremos inocentes, y luego, ¿qué pasará después? ¿Pararemos ahora? Desde que Abu Dabi se hizo cargo del club ha sido así".

Por otro lado, mostró su confianza con los cabecillas del club: "Entre los 19 equipos de la Premier League o las palabras de mi gente, confío en las palabras de mi gente", agregando que los "19 de la Premier League han sentado un precedente".

"Mira lo que pasó con la UEFA, no hicimos nada malo. ¿Por qué no voy a confiar en mi gente?", agregó.

Aunque después advirtió: "Cuidado en el futuro. Muchos clubes pueden hacer sugerencias y hay muchos clubes a los que se les puede acusar, como nos han acusado a nosotros…".

Finalmente, Guardiola negó pensar en una salida del City: "No me voy a mover de aquí, quiero quedarme. Más que nunca, estoy seguro".