Christian Endler es una de las mejore futbolistas del mundo. De eso no ha dudas. Por lo mismo, la chilena fue seleccionada para integrar por tercer año consecutivo en el FIFA Fifpro World 11 femenino de la temporada 2021-2022.

Capitana de la selección chilena que buscará un cupo en el Mundial femenino y jugadora del Olympique de Lyon, últimas campeonas de la Champions, luchará contra la española Sandra Paños, guardameta de Barcelona, y la inglesa Mary Earps, portera de Manchester United y de la selección de Inglaterra que ganó la última Eurocopa, para entrar en el once ideal.

Está nominación llegó tras una elección organizada por el sindicato internacional de futbolistas profesionales, quienes luego hicieron pública la lista de las 23 futbolistas más votadas que irán en busca de su lugar en el once ideal.

Recordemos que Enlder también está dentro de las tres mejores arqueras del mundo según los premios The Best e irá por el galardón el próximo 27 de febrero. Mismo día que se sabrá si entró o no en el once ideal de Fifpro.