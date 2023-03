Comparte

Nicolás Pino, piloto nacional de 18 años, fue confirmado por la escudería francesa Duqueine como uno de los tres integrantes del Lineup de pilotos que correrán las 24 horas de Le Mans el 10 y 11 de junio de este año.

Aunque esta no será una versión más de la legendaria carrera de resistencia madre del motorsport mundial, ya que este 2023 la prueba cumple 100 años desde su primera edición en 1923, por lo que se le ha denominado “The Race of the Century” y será una verdadera fiesta planetaria del motorsport que tendrá al chileno Nico Pino en la parrilla oficial del mítico Circuit de la Sarthe.

Pino correrá en la categoría LMP2 -PRO junto al equipo francés Duqueine, el mismo con el que competirá la temporada de la European Le Mans Series. En la competencia tendrá como compañeros al suizo Neel Jani, de vasta trayectoria en el motorsport mundial, ex piloto de la Fórmula-E y ganador de la general en las 24 Horas de Le Mans 2016 y al austriaco René Binder, campeón 2021 de la Asian Le Mans Series y vencedor de la clase Pro AM de las 24 Horas de Le Mans 2022.

Cabe destacar que el año pasado, Pino, con 17 años, tuvo su primer acercamiento a la carrera, al ser invitado a participar en la “Road to Le Mans” por un equipo inglés. Sin embargo, ahora Nico Pino se sube a la más grande carrera del mundo, en la categoría más competitiva.