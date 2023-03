Comparte

Uno de los mejores futbolista de la historia del fútbol chileno es Elías Figueroa. Y, sin duda, es una voz autorizada para abordar la gran disyuntiva de si Lionel Messi, con la obtención de la Copa del Mundo, es el mejor futbolista de la historia.

En diálogo con La Tercera, el ex Palestino e Internacional señaló sobre esta interrogante: "Creo que le falta un poquito todavía (para alcanzar a Pelé y Maradona). Es extraordinario, no podemos negar lo que es, aunque no me gusta hacer esas comparaciones".

"Maradona era extraordinario. Quizás una de las diferencias de Pelé era el salto y el cabezazo. Pelé cabeceaba muchísimo mejor que Diego, era muy completo en ese aspecto y una gran persona. Ojo, estuve con él y fue muy respetuoso conmigo y eso me llamó mucho la atención. Todo el mundo tenía una idea de Maradona, pero no. Un tipo respetuoso y un gran jugador", complementó Elías Figueroa.

Por otro lado, sobre la muerte de Pelé, el ex seleccionado nacional comentó que fue "terrible. Pelé no solo fue un gran jugador, sino que una gran persona y un gran amigo. Recuerda que un día llamé a Pelé para que viniera a Chile y me dijo ‘para ti, Elías, sí’. No me pidió dinero. Pelé cobraba mucho dinero por salir. Fuimos a la Isla de Pascua a inaugurar el estadio".