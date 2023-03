Comparte

El Chelsea está teniendo un segundo aire en la Premier League. Pero es casi seguro que no le alcanzará para quedarse con el título, e incluso, se duda de si podrá obtener algún puesto de clasificación para copas europeas. Por lo mismo, ya comienza a pensar en la próxima temporada.

De hecho, buscarán sacar un excedente importante de jugadores que quedó luego de la masiva -y millonaria- llegada de refuerzos. Así lo anunció The Athletic, donde entregaron una lista de los futbolistas que no seguirían en el club.

Dentro de los que más destacan se encuentra Pierre-Emerick Aubameyang, quien no logró consolidarse en los Blues debido a diferentes lesiones y al no ser considerado por Graham Potter, por lo que no continuará en el club.

La misma situación es la que vive Raheem Sterling, quien se ha visto imposibilitado de agarrar continuidad por sus constantes lesiones. Aunque sí ha tenido más minutos que Aubameyang, este tampoco continuaría en Londres.

A estos se suman Hakim Ziyech, quien en el mercado de invierno europeo no pudo salir del club pese a su intención. De hecho, tenía todo acordado con el PSG, pero el Chelsea no envió los papeles correctos y se tuvo que quedar en Stamford Bridge.

