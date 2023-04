Comparte

No fue un regreso feliz. Ben Brereton volvió a ser titular en el Blackburn Rovers luego de su lesión en La Roja, aunque no pudo evitar la derrota ante el Norwich de Marcelino Núñez, quien no fue citado.

Los goles del partido fueron obra de Liam Gibbs (11′) y Gabriel Sara (55′), quienes le dieron la victoria a los Canarios, quienes se acercaron al Blackburn en los puestos de play-off.

Brereton tuvo una correcta participación, con algunos intentos hacia la portería rival, aunque ninguno pudo traspasar la línea de gol.

El próximo rival del Blackburn será el Huddersfield, duelo que se jugará el próximo lunes 10 de abril, mientras que el Norwich jugará el mismo lunes ante el Rotherham.