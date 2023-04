Comparte

El presidente del PSG Nasser Al Khelaifi se cansó del mal momento del club e irrumpió en el entrenamiento de los parisinos, donde mostró su descontento. "Esto no puede seguir así", habría dicho el qatarí.

Esta charla fue confirmada por el entrenador del club Christophe Galtier en conferencia de prensa: “Los detalles de su charla se quedan en el vestuario. Era importante que viniera y hablara antes del partido de mañana contra el Niza. La situación es inaceptable y tenemos que reaccionar".

"El presidente ha hablado a todos, no solo a los jugadores. Yo también me he sentido interpelado porque soy igualmente responsable. No podemos continuar de esta forma”, agregó el entrenador francés.

Galtier, también comentó que él igual habló sobre el momento del club con sus jugadores. “No fue un diálogo con los futbolistas sino un discurso por mi parte. Después he hablado individualmente con algunos de ellos para concretar algunas situaciones de juego. No he pasado por el vestuario pero todos han entrenado bien esta semana”, reveló el DT.

Por otro lado, se refirió al conflicto entre Kylian Mbappé y el club por el uso sin consentimiento de los derechos de imagen. “Es complicado entrar a valorar este tema. Kylian se ha ejercitado con normalidad, comprometido como de costumbre. Sé que ha hablado con la dirección y que se ha solucionado el malentendido”, explicó Galtier.

Finalmente, el DT francés habló sobre los cuestionamientos a su continuidad en el PSG, donde señaló que “me siento legitimado y apoyado por el club, pero es normal que haya presión después de ocho derrotas en 2023. Tenemos que ganar esta liga como sea. La ventaja es de seis puntos con el Lens y el Marsella. ¿Nos vamos a dejar remontar o reaccionaremos?”.