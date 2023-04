Comparte

Independiente atraviesa una crisis futbolística e institucional que preocupa a sus hinchas. Este martes, el club se quedó sin entrenador y sin presidente. Fabián Doman, ahora ex mandamás de los rojos, renunció a pocos meses de asumir el cargo y la incertidumbre en la institución aumentó.

Esta situación fue analizada por Sergio Agüero, histórico de Independiente y confeso hincha del club. Sin embargo, descartó regresar al Rojo de Avellaneda para asumir algún cargo dirigencial. “Es muy triste lo que pasa en el club porque ustedes no saben el dinero que entró en los últimos años”, comenzó diciendo en medio de una transmisión en su cuenta de Twitch.

“Yo no puedo estar en todas. Me gustaría estar en Independiente, pero hay tanta gente metida ahí adentro… soy totalmente sincero, no confío en nadie. Eso está claro. ¡En nadie, en nadie, en nadie! Hay mucha gente metida ahí. Es muy difícil meterte ahí. Y si tú te metes ahí tienes que lidiar con toda esa gente que ya está metida ahí adentro. Tienes que echar a todo el mundo, armar todo nuevo. La verdad, yo no sé. En este sentido no confío en nadie. Un día uno te propone una cosa, al otro día otra cosa. Acá no va en el prometer y prometer”, indicó.

“Mucho no estoy enterado. Si me empiezo a enterar de cosas, primero prefiero estar yo bien, mi salud. Imagínense que me caliento jugando a los jueguitos, si me meto ahí me agarraría un patatús. Creo que quedaría más pelado que Guardiola, imagínense. Y creo que bajaría 20 kilos. Flaco, pelado, me echan de casa. Un desastre”, completó.