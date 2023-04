Comparte

El portero de Universidad Católica, Nicolás Peranic, conversó con Deportes en Agricultura sobre el presente cruzado y anticipó el Clásico Universitario ante Universidad de Chile.

“Siempre que hay un partido de la trascendencia de un clásico el ambiente es bueno, muy predispuesto, con muchas ganas de hacer una buena semana para llegar de la mejor forma al partido y obtener un buen resultado que es lo que queremos. Estamos preparando el partido de la mejor forma para ganarlo”, dijo sobre el duelo ante los azules.

“Los clásicos son partidos aparte. No importa cómo llega uno o cómo llega el otro. Los clásicos son partidos únicos en el año, los cuales hay que ganarlos. Nosotros nos enfocamos en lo nuestro, en hacer bien las cosas nosotros y después, las circunstancias que atraviesa el rival, será tema de ellos. Nosotros no estamos pendientes de qué hace o deja de hacer la U y nos enfocamos en lo nuestro, en hacer un buen partido, prevalecer sobre el rival y quedarnos con el triunfo. Si la U viene con una buena racha o no, no nos modifica nuestro accionar, nuestra semana ni nada por el sentido”, agregó.

Sobre la mala racha del equipo, que suma seis partidos sin ganar contando todas las competencias, Peranic afirmó que “a veces pasa, son rachas. A veces las cosas salen, a veces no. A veces cuando las cosas no salen de la mejor manera se gana y a veces pasa todo lo contrario. Estamos en esta situación donde las cosas no nos salen como queremos, pero lo importante es seguir intentando, mejorar día a día y a pesar de que los resultados no acompañan, es un grupo que está muy predispuesto a eso. Estamos trabajando para cambiar eso en cancha y que los resultados sean más favorables”.

“Estamos en esas rachas que a veces pasan en el fútbol, que son negativas. Pero no hay que desesperarse. Lo bueno es que estamos a tiro de la punta y hay que trabajar para llegar ahí”, añadió.

Sobre el encuentro ante O’Higgins, donde fue fue titular, indicó que “me sentí muy bien, muy cómodo. La confianza que me dio el técnico y mis compañeros fue fundamental para que eso pase. Trato de entrenarme todos los días como si me tocara jugar el fin de semana, entonces cuando llega la oportunidad que no me tome de sorpresa y estar preparado”.

Por último, se refirió a la competencia con Matías Dituro en la portería. “Siempre le veo el lado positivo. Me toca disputar el puesto con un arquero de altísimo nivel, de mucha categoría y a mí me beneficia día a día. Me ayuda a mejorar y trato de empujarlo a él para que también siga mejorando”, completó.