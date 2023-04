Comparte

La acusación contra Dani Alves por violar a una mujer en Barcelona sigue sumando antecedentes. Ahora se develaron unas grabaciones que podrían servir para la defensa del futbolista brasileño.

Un material de cerca de 26 horas de grabación recopilado por siete cámaras distintas en diferentes ángulos puede ser clave en la resolución del caso.

De acuerdo a lo informado por el periodista Nacho Abad, que ha tenido acceso a una de las grabaciones, la cual podría ayudar al lateral. "Yo observo en esas imágenes cómo Alves le toca el culo a la chica y su consentimiento está en su cabeza", explicó el periodista en el programa ‘En boca de todos’, de Cuatro.

"Si ella no consiente, mi reacción hubiera sido apartarle y decirle ‘no me toques el culo’, y yo eso no lo veo. Le toca el culo y ella le coge de la cintura a él. Voluntariamente, se va al baño unos segundos después", continuó explicando el profesional.

Pese a esta acción en la previa del hecho como tal, se desconoce qué hizo Dani Alves con la mujer en el interior del baño durante los cerca de 16 minutos. Aunque sí se puede observar a la denunciante llorando al salir, mientras habla con su amiga: "sale primero Alves; después sale una de las amigas, y se ve cómo chocan las manos. Ellos (la supuesta víctima y el futbolista) no hablan y, en un determinado momento, la chica se va con su amiga afuera, se ponen a hablar y se la ve a ella llorando".

De esta forma, estas imágenes podrían dar un vuelco positivo para el futbolista, que se encuentra en prisión preventiva desde enero de este año.