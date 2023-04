Comparte

El capitán de Universidad de Chile, Luis Casanova, criticó el polémico tweet de Universidad Católica en la previa del clásico e hizo un llamado a los hinchas azules a tener un buen comportamiento en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

“Los tweets no los vi. No me ocupo de estar viendo las redes, pero creo que no está bien. El llamado a la gente es que se comporten para que este sea un lindo espectáculo”, dijo en relación a la publicación de los cruzados.

“Hay que estar siempre en contra de la violencia. Como plantel estamos maduros para viajar en un mismo avión con el otro plantel, y las cosas que pasen en el partido quedan ahí. Estamos grandes para llevar las cosas más allá”, agregó.

Por último, en relación al partido, Casanova indicó que “sabemos que tenemos que tomarlo con calma, después de los años que hemos tenido. Ganar un clásico sigue motivando porque nos deja arriba en la tabla, sabemos que será difícil, pero lo estamos trabajando de buena forma”.