Comparte

Cristiano Ronaldo no está feliz en Arabia Saudita. Pese a que aún no cumple un año en el Al-Nassr, el portugués no ha podido aclimatarse y de acuerdo a lo que informa la prensa europea ya prepara su salida del club.

Una salida que dejará atrás un multimillonario contrato, pero que no le da la suficiente competitividad necesaria para el luso. De hecho, no especulan solo sobres su salida, sino que también sobre su destino, el cual estaría en España, en su antiguo amor.

Según informó Express, "Cristiano Ronaldo está listo para dejar Al-Nassr solo unos meses después de unirse por un salario asombroso: está buscando un regreso sensacional a Real Madrid".

Mundo Deportivo también se suma a esta información y complementan con que la salida de CR7 se debe a que la "la adaptación a un país con una cultura tan cerrada, las barreras del idioma y las limitaciones de la liga doméstica se convertirían en un combo letal para Cristiano, quien no logra aclimatarse y ya tiene en la mira la fecha de armar las valijas para emigrar a la capital de España".

Cristiano Ronaldo, con la camiseta del Al-Nassr, ha marcado un total de 12 goles, además de entregar dos asistencias, todo esto en 15 partidos jugados.