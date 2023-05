Comparte

River Plate se adueñó del Superclásico de Argentina. Con gol agónico de Miguel Borja, la escuadra millonaria derrotó por la mínima a Boca Juniors en un encuentro que terminó seis expulsados tras un fuerte cruce entre los jugadores de ambos equipos.

El elenco dirigido por Martín Demichelis no contó con la participación del chileno Paulo Díaz, quien no fue citado por lesión. El que sí dijo presente fue el ex Colo-Colo, Pablo Solari, quien incluso tuvo la opción de abrir el marcador a los pocos minutos de haber ingresado, pero el vertical evitó el tanto.

El Pibe fue protagonista sobre el final del encuentro, cuando Agustín Sández le cometió infracción sobre en el área y el árbitro del encuentro no dudó en sancionar penal. Un minuto más tarde, Miguel Borja definió de gran forma para convertir el 1-0 definitivo a favor de los millonarios (90+2’).

Tras el gol de River Plate, los ánimos se encendieron y los jugadores de ambos equipos protagonizaron un fuerte cruce que terminó con seis expulsados: Agustín Palavecino, Ezequiel Centurión y Elías Gómez en el local; y Miguel Merential, Ezequiel Fernández y Nicolás Valentini en Boca Juniors.

Tras quince minutos con el partido detenido, las acciones siguieron y finalmente River Plate se quedó con el triunfo por la mínima.