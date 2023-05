Comparte

El atacante colombiano de Colo-Colo, Fabián Castillo, afirmó que su deseo es continuar en el club, pero que es una decisión que deberá tomar la dirigencia y el cuerpo técnico de los albos.

“Estoy aquí para lo que los directivos y el cuerpo técnico decidan. A mí no me preocupa nada, estoy tranquilo. No ha sido un buen inicio y ellos tomarán las decisiones. Que pase lo que tenga que pasar”, dijo en diálogo con Deportes en Agricultura.

“Tengo muchas ganas de seguir. Estoy en un club muy grande de Sudamérica y obviamente quiero seguir en Colo-Colo”, enfatizó.

Por último, Castillo precisó que “tengo contrato por un año, pero las decisiones se tomarán… si hay que seguir sigo, sino no pasa nada. Al final del día esto es fútbol”.