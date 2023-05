Comparte

En la antesala del duelo del Campeonato Femenino entre Santiago Morning y Colo-Colo que se disputará el Día de la Madre, la entrenadora del elenco microbusero, Paula Navarro, compartió su experiencia de lo que significa ser directora técnica y mamá.

“El fútbol es un deporte de disciplina, de trabajo en equipo, de mucha seriedad. Yo creo que esas cosas me han servido mucho para enseñar y entregar conocimientos a mi hijo”, dijo en diálogo con Latamwin, plataformas de apuestas online.

“Hay grandes atletas, deportistas y entrenadoras que son mamás y que saben lo difícil que es trabajar en el deporte. Sobre todo, en el fútbol, una industria conformada en un 99% de hombres. Entonces hay que ser fuerte, perseverante, no darse por vencida”, añadió.

Sobre las dificultades de sobrellevar su cargo como entrenadora y su rol como madre, Navarro señaló que “muchas veces me pasa que digo ya no más. Pero me reanimo porque estoy comprometida con el proyecto, comprometida con las chicas, comprometida con el club y también porque quiero dar un mensaje a mi hijo de que uno tiene que ser perseverante y no darse por vencida”.

“Ha sido muy bonita la experiencia de ser mamá y a mi hijo le gusta mucho el fútbol y el deporte, y siempre está ligado a los entrenamientos. Viene conmigo a la cancha, está conmigo en las giras. Ha sido difícil, sin embargo, el hecho de que seamos dos mamás ayuda, pues uno descansa mucho en la pareja y ella también comparte el trabajo de estar con él”, agregó.

Por último, sobre el futuro del fútbol femenino en nuestro país, Navarro indicó que “creo que es muy importante el apoyo que nos presta Latamwin. Necesitamos apoyo económico para poder formar más niñas y llevarlas al profesionalismo, y así sumar a más empresas, exclusivamente por el desarrollo de nuestras jugadoras de fútbol femenino”.