Claudio Bravo viene de dos muy buenas actuaciones con el Real Betis. Aunque en los últimos meses no había tenido protagonismo, el capitán de la Roja vive un momento trascendental para definir su futuro: se acerca el final de la temporada, y con ello, termina su contrato con los Albiverdes.

Pese a que en estos momentos su futuro es incierto, Bravo tiene credenciales de sobra para intentar renovar con el club andaluz. El ex Colo Colo conversó con RBB Play sobre el actual momento del Betis en La Liga, el clásico andaluz de este fin de semana y lo que viene en su carrera como futbolista.

“¿Seguir? Depende. No me apresuro a nada. Tengo una edad y soy un privilegiado dentro de mi trabajo. Pero eso lo determina el cuerpo, la cabeza si quiere plantearse objetivos y desafíos. No tengo prisa alguna”, aseguró el portero chileno de 40 años.

Sobre una posible renovación con el Betis, Bravo señaló que “Si toca seguir aquí, bien. Si toca irse para casa, bien también. Creo que eso lo tengo claro. Mientras me sienta útil y en forma para competir, puedo continuar. Si no, me voy para casa feliz a disfrutar con mi familia y de todo lo que he conseguido en mi carrera y no pasa nada. Sin despedidas, si nada. Tal y como empecé, en silencio, acabaré mi carrera”.

Durante la última temporada Claudio Bravo ha sido suplente de Rui Silva en varias ocasiones, algo que, asegura, no lo desmotiva en el día a día. «Siempre uno se prepara en silencio, también cuando no le toca jugar. Es parte del trabajo de cada uno, porque más tienes que prepararte cuando no juegas. Las sensaciones varían a nivel de confianza si juegas o no, pero ahí es cuando sale a relucir la experiencia, los años de carrera en el fútbol y eso ayuda a uno y al equipo», afirmó.

Este domingo Claudio Bravo y el Real Betis visitarán al Sevilla, en una nueva versión del clásico andaluz. Sobre el emotivo encuentro, el portero indicó que “Llegamos en un buen momento, quizás hace unas semanas atrás el rendimiento no era el idóneo. Las últimas presentaciones que hemos hecho te refuerzan muchas cosas de cara a este tipo de partidos tan importantes”.