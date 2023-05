Comparte

Vinicius Junior nuevamente fue víctima de racismo en La Liga. Durante el duelo entre Valencia y Real Madrid, el atacante brasileño acusó a un aficionado local de insultos racistas, y tras encararlo, amenazó con dejar la cancha puesto que no quería seguir jugando.

Todo comenzó en el minuto 70 cuando Cömert, con un segundo balón que lanzaron al campo, interrumpió un ataque de Vinicius, quien había entrado al área del Valencia. Allí, el árbitro que en primera instancia había sancionado saque de arco, finalmente indicó tiro de esquina.

Pero cuando se fue a ejecutar el córner, Vinicius escuchó que un aficionado le propinó insultos racistas desde las gradas donde se ubican los ultras del Sevilla. El brasileño no lo dudó y fue rápidamente a encarar a quien lo habría insultado. “Es ese, es ese”, dijo el atacante en reiteradas ocasiones.

Insólito lo que ocurrió en Valencia – Real Madrid: Vinicius encaraba hacia el área rival, en la cancha había 2 pelotas, Cömert patea una y acierta a la que controlaba el brasileño.

Tras lo sucedido, en el estadio advirtieron que dejaran de insultar a Vinicius, puesto que el árbitro podía suspender el encuentro si estos gritos racistas continuaban, algo que finalmente no pasó.

La afición del valencia insultando a Vinícius.



La afición del valencia insultando a Vinícius.



Difunde este vídeo. 🙌

Defensa de Ancelotti

Una vez terminado el compromiso, Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid, salió en defensa de su pupilo. “He hablado con él durante el partido porque el ambiente era muy caliente y muy malo. Le he preguntado si quería seguir. No queria quitarlo porque el ambiente es racista. Nunca me ha pasado. Así no. Es inaceptable LaLiga española tiene un problema que no es Vinicius. Él es la víctima. ¿Qué hay que hacer? No se puede jugar al fútbol así. Diría lo mismo si hubiérmaos ganado. Es demasiado grave. Insultan todo el tiempo a Vinicuis y luego le sacan roja. Estoy muy triste”, dijo el DT en conferencia de prensa.

“No era una persona que se ha vuelto loca, era un estadio que se ha vuelto loco. Nunca había visto un estadio entero haciendo un insulto racista”, agregó.

La palabra de Vini

Tras lo ocurrido, Vinicius Junior utilizó sus redes sociales para enviar un categórico mensaje contra la competencia. “El premio que los racistas ganaron fue mi expulsión. No es fútbol, es La Liga”, acusó el brasileño.