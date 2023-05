Comparte

El portero Brayan Cortés recibió un nuevo golpe. Luego de ser relegado a la banca en Colo-Colo, el meta espera salir del club en la próxima ventana de fichajes, sin embargo, desde Peñarol descartaron estar interesados en él.

“Brayan Cortés no es un nombre que está en nuestra lista de posibles refuerzos. El entrenador no nos ha pedido un arquero. Incluso, todavía no hemos discutido cuáles son los puestos que deberíamos reforzar para el próximo campeonato”, dijo el director deportivo del elenco uruguayo, Pablo Bengoechea, en conversación con La Tercera.

“Peñarol tiene un arquero, que es el capitán del equipo y que ya salió campeón con nosotros”, agregó el directivo charrúa.

Pese a ello, Bengoechea reconoció que conocen las condiciones de Cortés. “Es un jugador que, de conocer, lo conocemos. Estamos informados de todo le mercado y la situación de los futbolistas. Sabemos que tiene contrato con un club importante como Colo-Colo. Sabemos quién es perfectamente, también que ha jugado muchas veces con el equipo nacional chileno”, completó.