El volante chileno de Flamengo, Arturo Vidal, valoró el cariño que ha recibido de los hinchas nacionales en la antesala del duelo entre el Mengao y Ñublense por Copa Libertadores en Concepción.

“Es muy especial. Siempre que vengo a Chile el cariño es inmenso por lo que hemos hecho en la selección, por lo que ha sido mi carrera, así que muy agradecido. Qué mejor que venir con Flamengo a jugar a mi país. Ojalá sea un lindo partido y nos llevemos un gran triunfo”, dijo el King en conversación con Fla TV.

“Lo mínimo que puedo hacer es tratar de acercarme a ellos, hablar con ellos, sacarme fotos. No solo acá, también en Brasil y en todas partes del mundo. Cuando veo que la gente me da cariño, de mi parte lo mínimo que puedo hacer es acercarme a ellos y estar lo más cerca de las personas que me quieren”, completó.

Por su parte, el otro chileno del equipo, Erick Pulgar, anticipó el duelo ante los chillanejos. “Va a ser un partido duro, ellos vienen jugando bien en el torneo nacional, he visto sus partidos. Son puntos importantes que nos van a permitir ponernos en una posición muy buena para lo que viene en la competencia”, afirmó..

“Se siente en cada partido. La confianza ha sido lo principal en mí para llegar a esto que es el cariño de la gente”, concluyó.