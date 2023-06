Comparte

Las autoridades ya lo anunciaban ayer, el ingreso de marejadas a nuestro país desde Arica al Golfo de Penas, situación ideal y favorable para el desarrollo del bodyboard por estos días en Arica. Después de un día de descanso ayer cuando se decretó en acuerdo entre los jueces de la IBC, el directorio del ACB, más los representantes de los deportistas de decretar lay day ayer por el bajo oleaje, dadas las extraordinarias condiciones de hoy, se confirmó que fue una decisión acertada.

Juan Pablo Barrientos, vocero del ACB y relator del evento, y explica cómo llega el fenómeno de las marejadas a la Ex Isla Alacrán. “Esto era una isla, ahora está unida al continente artificialmente, las marejadas que entran de sur a oeste le peguen de frente por la ubicación de esta ola, lo que la hace súper sensible. Acá siempre habrá olas, y cuando crece un poco más, se ponen increíbles, pueden llegar a ser un poco peligrosas, por el fondo de roca con picorocos, que es uno de los condimentos que tiene “El Gringo o “Flopos”, como la llamamos los locales”, señala Barrientos.

Uno de los que mejor aprovechó las condiciones de la rompiente, fue precisamente un corredor local del Club Unión Flopos, oriundo de la Población La Tacora, Jordan Villalba, quien debe haber tomado una de las olas más altas y perfectas de la jornada, sumando un score final de 11 puntos. “Tenemos la ola todo el año, sabemos leerla bien, la conocemos bastante, y logré hacer una buena combinación de maniobras”, señaló el joven ariqueño, quien además estudia Técnico en Enfermería en la Universidad Santo Tomás.

La competencia se siguió desarrollando, con tremendas ondas y antes de que entrara el viento, factor que inhibe la condición perfecta de oleaje para la práctica de este deporte, surgió la figura de Sammy Morretino. El hawaiano no sólo alcanzó el mejor puntaje del día, si no que el mejor de todas las jornadas que van de competencia. Morretino, no escondió su emoción, y aprovechó los micrófonos para dejarle un consejo a los que están recién comenzando para evitar accidentes

“Esta es mi cuarta vez en estas olas, anoche me quedé hasta la 1 de la madrugada viendo videos estudiándola. Primero se debe tener confianza, tener claridad de que estás ante una ola peligrosa, ´una arena de gladiadores’. Se deben preparar bien y usar un casco”, señaló el hawaiano, oriundo de las islas Kawaii.

Protocolo de seguridad

La International Bodyboard Corporation, así como también el Club Unión Flopos, promotor del Arica Cultura Bodyboard, tienen un protocolo de seguridad establecido y efectivo, que es similar al que tienen los partidos de fútbol profesional. En el evento, siempre hay una ambulancia con un equipo preparado dispuesto ante cualquier eventualidad, como la ocurrida con Jorge Marín, quien sufrió una caída, y fue atendido de inmediato por dicho equipo de salud. Pese a que fue leve, el joven de Tal Tal fue trasladado al Hospital Juan Noé de Arica, para realizarle los exámenes correspondientes de rigor, siguiendo justamente dicho protocolo.

El Arica Cultura Bodyboard se puede ver en vivo a través del canal de YouTube de la IBC Bodyboarding World Tour, donde además se pueden revivir los mejores momentos.