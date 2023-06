Comparte

Se acabó la temporada para el París Saint-Germain. Un ciclo que no fue el esperado para el cuadro parisino, ya que si bien consiguió una nueva Ligue 1, no pudo gritar campeón ni en la Copa de Francia ni en la Champions. Por lo mismo, volverá a reestructurarse.

Una de las tantas salidas que tendrá el club es la de su entrenador Christophe Galtier, quien no seguirá al mando del equipo, según adelantan diversos medios en Francia. En ese sentido, el sigue en la búsqueda de su reemplazante y ya tiene la mira en uno.

Es que pese a los rumores que vinculaban a José Mourinho o Luis Enrique con el cuadro francés, de acuerdo a lo adelantado por Foot Mercato y confirmado por el diario L’Équipe, el alemán Julian Nagelsmann es el que corre con ventaja.

Luego de su frustrado fichaje en el Chelsea, el ex Bayer Múnich asumiría el desafío en París. De hecho, indican que Qatar ya inició conversaciones con el DT, quien no llegaría solo, ya que lo acompañará como segundo entrenador el histórico Thierry Henry.

Es que además de su capacidad técnica, el ex delantero del Arsenal funcionará como un nexo entre el cuerpo técnico y los jugadores por motivos de convivencia, ya que son conocidas las dificultades de manejar estrellas dentro de un camarín.

Además, Henry tiene buena relación con Kylian Mbappé, por lo que buscarán que lo convenza para continuar en el club en caso de que llegue una oferta del Real Madrid.

No obstante, la situación aún no está resuelta del todo, ya que aún no destituyen a Galtier de su puesto. De hecho, durante esta semana habrá reuniones para evaluar si sigue o no, aunque en Qatar ya perdieron la paciencia con el francés, por lo que el futuro es oscuro.