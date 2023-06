Comparte

Tras la derrota 2-0 frente a River Plate en Copa Libertadores, Fernando Diniz, director técnico de Fluminense, denunció que el equipo fue víctima de actos racistas desde su llegada a Argentina.

“Basta con tomar la cámara del estadio y ver que había varios imitando monos. Varios. Y pensando que es algo lindo”, dijo luego del partido.

“Es lamentable. No solo fue aquí dentro del estadio, también en las calles de Buenos Aires. La Conmebol tiene que tomar cartas en el asunto. No puede pasar. No es uno, son muchos. ¿Solo funciona para personas con ascendencia europea? Esto es una vergüenza para el país, para la ciudad, para el club…”, señaló.

Por último, apuntó que “permitir hinchas así… estos no son hinchas, deberían ir presos. Esto tiene que ser un crimen. Y el fútbol a nivel mundial y aquí en Sudamérica la Conmebol tiene que tomar medidas”.