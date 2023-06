Comparte

El volante de la Universidad de Chile Federico Mateos no ha logrado deslumbrar como lo hizo la temporada pasada en Ñublense. El argentino así lo entiende y lo explicó en una entrevista en la cual evaluó su juego con la camiseta azul.

«Yo jugaba de enganche y creía que jugar lindo era tirar un ‘caño’ y que con eso bastaba. Cuando llegué a la U tuve que cambiar la mentalidad y darme cuenta que yo no era Juan Román Riquelme. Fui cambiando mi forma de juego», dijo el volante en diálogo con DirecTV.

«Me di cuenta que si no corría no iba a jugar nunca. No estaba sumando en ningún aspecto para el equipo y tuve que cambiar la mentalidad. Tenía que tratar de ayudar al equipo en otra forma y por eso cambié mi forma de juego», explicó el ex futbolista de Ñublense.

Finalmente, sobre el nivel de la U explicó que «todavía se puede dar mucho más, podemos estar más arriba, y la autocrítica de la primera rueda es esa, que se pudo haber hecho un poquito más».