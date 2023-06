Comparte

Arturo Vidal llegó a Chile para disputar los amistosos de la Roja frente a República Dominicana y Bolivia. En su arribo al país, el King se refirió a su futuro y confirmó que no continuará en Flamengo el próximo año.

Sobre su presente en el Mengao, el volante nacional señaló que “claramente para la gente que ve que no he estado jugando puede decir que estoy mal. Pero yo me siento súper bien, estoy al cien por ciento. Es una decisión técnica que hay que aceptar. No la comparto, pero es lo que el entrenador quiere. Lo importante es que el equipo está bien, tenemos 22 jugadores de primer nivel”.

“Estoy muy tranquilo. Esta vez me está tocando así, pero si me toca jugar de titular saben que siempre doy el máximo. Estoy muy contento y el viernes van a ver cómo estoy”, agregó.

En ese sentido, Vidal anticipó que no continuará en Flamengo el próximo año. “Tengo contrato hasta diciembre, después voy a ver. Claramente no seguiré en Brasil después de diciembre. Me encantaría volver (a Chile), pero queda mucho. Quiero disfrutar lo que me queda de contrato y ojalá ser campeón con Flamengo en los tres campeonatos que tenemos y después pensar bien las cosas”.

Por último, el Rey evitó referirse a un posible regreso a Colo-Colo en 2024. “Hablar ahora de otro equipo es faltar el respeto, ya que tengo contrato con Flamengo. Estoy feliz, disfrutando y claramente no es el momento. Cuando llegue el momento, cuando esté libre hablaré, diré lo que pienso y lo que quiero”, concluyó.