Nuevamente Sergio Villaronga se quedó con el podio de la categoría MX1 al triunfar en la histórica fecha que vivió el campeonato nacional de motocross este fin de semana en su cuarta fecha. La cita tuvo lugar en la región de Antofagasta, lo que marcó el debut del CHILE MX en la zona y, además, en el actual formato, es lo más al norte que ha llegado la competencia. La fecha destacó también por la presencia de José Ignacio Cornejo, piloto oficial del equipo Honda en el Rally Dakar.

En el circuito MX Pro Motos Castillo de Calama, los cerca de 300 pilotos participantes se encontraron con caminos muy distintos a los habituales de la Zona Sur, a lo que se sumó la complicación de los 2.300 m sobre el nivel del mar.

Así y todo, Villaronga pudo sortear las dificultades y se afirmó en la cima de la tabla general que ahora lidera. En segundo lugar, del podio en la zona norte quedó Matías Pavez seguido de Diego Rojas.

“Chechín” valoró la competitividad que se vivió en las tierras norteñas. “La organización del evento estuvo súper bien y el circuito espectacular. Se notó que hubo mucha dedicación y yo me pude quedar con la fecha, por lo cual estoy muy contento. La verdad es que fue bueno que vinieran pilotos a un muy buen ritmo, en el que no se sabía quién iba a ganar, lo que me motivó más aún e hizo que haya sido un lindo espectáculo además. Sobre el debut de la competencia en el norte, agregó: “Fue increíble y espero que se repita el próximo año. La pista está en muy buenas condiciones y para mi hasta el momento ha sido una de las mejores fechas del campeonato nacional”.

En el terreno femenino, los laureles fueron para Ignacia Riveros, quien ahora queda en la punta de la categoría Mujeres A.

“Creo que fue una de las fechas más complejas y difíciles de anticipar, pero los pilotos se lucieron. Además, era un día especial por el festejo del Día del Padre y fue lindo ver cómo llegaron muchas familias a compartir en torno al motocross. Sin duda que el CHILE MX se está convirtiendo en una familia, está llegando a más partes de Chile”, comentó por su parte Patricio Cabrera, productor general del campeonato.

TABLA GENERAL CHILE MX

MX1

1. Sergio Villaronga 178 puntos

2. Diego Rojas 158 puntos

3. Javier Vásquez 153 puntos

4. Matías Gallardo 150 puntos

5. Sebastián Taverne 123 puntos

Mujeres A

1. Ignacia Riveros 200 puntos

2. Tania González 160 puntos

3.Valentina Galaz 152 puntos