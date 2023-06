Comparte

Este miércoles Universidad de Chile y Universidad Católica se pondrán al día y jugarán los 60 minutos restantes del clásico universitario en el Santa Laura. Una situación que molestó al canchero del maltratado recinto deportivo y que desencadenó en su renuncia.

En diálogo con Bolavip, Patricio Bustamante, el ahora excanchero de la Catedral contó detalles de su salida, donde explica que no tomaron en cuenta sus recomendaciones, ya que debido a la última lluvia el césped del recinto deportivo no está en condiciones de recibir un partido.

“No siguen los consejos de uno y cuando uno dice que la cancha no está en condiciones, es porque no está en condiciones. No se a quién se le ocurre en la cabeza decir que la cancha está en condiciones, si hoy ni siquiera pudieron ingresar para cortar el pasto”, contó Bustamante.

“Si quieres jugar, juega, pero la vas a hacer mierda y el campeonato comienza la próxima semana. No se debiera jugar porque la cancha está blanda y porque se corren riesgos que los jugadores se lesionen gravemente”, explicó el canchero del Santa Laura.

Finalmente, sobre su decisión de salir de la institución sostuvo que “como las decisiones la toman otras personas, entonces estoy de más”.