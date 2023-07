Comparte

El volante de Universidad Católica César Pinares, atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa. El zurdo analizó la campaña del equipo cruzado en el primer semestre y fijó como objetivo pelear por el campeonato.

El equipo de la Franja está a seis puntos del líder, Huachipato, y para Pinares “pudo haber sido mayor la distancia. Con nuestros altos y bajos no es una diferencia grande, pero hay varios equipos ahí en medio. Debemos ir paso a paso porque hay equipos entremedio, con Huachiapto escapado, por lo que quizás no debemos pensar a largo plazo”.

“El objetivo siempre es el mismo, pero hay que ser realistas y debemos ir pensando partido a partido, y viendo cómo se da la cosa”, añadió.

“La pega tenemos que hacerla nosotros. Partimos con un rival que está ahí peleando en la parte alta así es que nosotros. El objetivo no cambia, pero hay detalles que mejorar para acercarnos a ese objetivo”, señaló.

El triunfo sobre Santiago Wanderers por Copa Chile significó el tercer triunfo en tres meses para los dirigidos por Ariel Holan y para Pinares, el encuentro fue una especie de revancha luego de caer en el clásico universitario.

“Siempre es bueno ganar, y era entre comillas la revancha que teníamos para sacarnos el golpe que nos quedó del clásico. Era importante ganar y si bien era Copa Chile, la intención nuestra es siempre salir a ganar, sobre todo porque el golpe del clásico fue duro y esta victoria nos ayuda para el ambiente”, esbozó el 10 de la UC.

El primer semestre de Pinares fue bastante irregular. Problemas físicos, principalmente en su espalda, le impidieron alcanzar su mejor versión.

“Me siento mucho mejor. La primera parte del torneo sufrí bastante con ese problema de la espalda, y no solo eso porque afecta a otras zonas del cuerpo. Estaban las ganas de jugar, de querer estar peleando en la parte alta y eso hace que uno siempre quiera jugar. A veces me limitó, pero nunca lo pondré como excusa y me tocó hacerme esa intervención lo que me alivió mucho la espalda. Y ahora trabajando para mejorar mi nivel”, sentenció.

Para finalizar, el jugador de Universidad Católica valoró la vuelta de Clemente Montes, tras su paso por el fútbol español. Pinares aseguró que “nos puede ayudar mucho. Es un jugador rápido, de buena técnica, lo conocemos y lógicamente viene a sumar. Va a competir por un puesto y eso hará que el equipo crezca y eso será positivo”.