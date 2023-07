Comparte

El volante de Universidad de Chile, Lucas Assadi, se refirió a su futuro y admitió que su sueño es jugar en Europa. Sin embargo, afirmó que antes de partir quiere consolidarse con los azules.

“Uno siempre sueña con jugar afuera, sobre todo en Europa, pero ahora estoy mentalizado en la U. Quiero consolidarme acá, seguir este camino, seguir trabajando y si hay algo más adelante, eso lo verá mi representante. No estoy enfocado en eso”, dijo en conferencia de prensa.

“Creo que mi año hasta el momento ha sido de menos a más. Tuve que esforzarme más para tener minutos y me he ido acomodando a lo que me pide el profe y a ir mejorando en base a eso”, agregó.

Sobre los cuestionamientos, Assadi señaló que “ya soy uno del plantel profesional y obvio las críticas siempre van a estar. En lo personal no ha sido un buen año, pero me he ido ganando un puesto y cada vez tengo más confianza. Sé lo que soy, tomo las críticas para motivarme más”.

Por último, sobre el duelo ante Huachipato indicó que “nos estamos preparando de la mejor manera, viendo cómo juegan ellos, cómo atacan y cómo defienden y en base a eso vamos a salir a jugar el partido”.