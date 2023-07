Comparte

El tenista chileno Nicolás Jarry (28° ranking ATP) se mostró feliz por su triunfo ante el italiano Marco Cecchinato en su debut en Wimbledon y afirmó que debe seguir con esa mentalidad para continuar avanzando en el torneo.

“Fue un partido donde fui de menos a más y la forma en que terminé me pone muy contento porque no me venía sintiendo muy bien, la cancha es diferente a todas las demás. Pero estuve muy concentrado para intentar no ceder en ningún momento del partido mi saque o darle oportunidad”, dijo Jarry.

“Hoy jugué a un muy buen nivel, espero seguir mejorando. Tengo bastante por mejorar y se viene un enfrentamiento complicado con alguien que le gusta esta superficie, pero si yo hago lo mío tengo oportunidades. Tengo que seguir con esta mentalidad y seguir haciendo lo que mejor hago que es estar agresivo”, completó.

En la segunda ronda del Grand Slam, Jarry se medirá al australiano Jason Kubler (77°), quien viene de vencer al francés Ugo Humbert (39°).