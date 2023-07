Comparte

Uno de los grandes tenistas de la historia de Chile, Jaime Fillol, se deshizo en elogios para el momento de Nicolás Jarry, su nieto. El histórico jugador nacional analizó lo que ha sido la gran temporada de la Torre, que este lunes tendrá su mejor ubicación en el ranking ATP, en el lugar 26°.

En entrevista con La Tercera, Fillol aseguró que “No tenía dudas de que si se lo proponía lo iba a lograr, porque él es así. Eso lo puedes ver en sus partidos, en donde hay momentos en donde uno se pregunta cómo pudo bajar tanto o cometer tantos errores no forzados, pero a él eso no le inmuta. Siempre trata de ver cómo solucionar esos problemas y salir adelante”.

“Nunca fue un tenista brillante en menores, sumaba puntos en singles, en dobles, pero no ganó ningún título importante en juveniles, entonces él también ha ido mostrando esa habilidad de que si las cosas no le resultan, no debe cuestionarse, sino que decir «sé cómo seguir adelante, tengo que tratar de hacerlo». Yo tenía la confianza de que Nicolás lo iba a lograr si empezaba desde cero”, añadió.

Fillol analizó los halagos del número uno del mundo, Carlos Alcaraz, a Jarry luego del partido entre ambos en Wimbledon. “Fue muy bonito lo que dijo, pero desde hace un tiempo ya que entrenadores y jugadores han reconocido que Nicolás tiene un potencial muy alto y que se esperaba que lo fuese demostrando. Ahora lo está haciendo. Yo creo que ha crecido como persona. La manera en cómo está llevando su vida, el matrimonio, el nacimiento del primer hijo y lo que sufrió con ciertas injusticias, como la suspensión, que lo hizo más fuerte, con más carácter”, señaló.

Sobre el buen año que está teniendo Nicolás Jarry, ha ganado dos títulos ATP y mostró grandes participaciones en Grand Slams, Fillol expresó “yo creo que él ha ido mostrando ese potencial que tenía. Como abuelo, lo he podido ver desde chico. Las coordinaciones que tenía, su motivación, el gusto por jugar, por competir. Esas son cosas que se apreciaban desde pequeño”.

Al cierre, Fillol contó que trata de no interferir en los partidos de su nieto. “Necesita seguir a la gente con la que está. Yo puedo aportar de vez en cuando, pero cuando hablo con él, antes o después de los partidos no es para hacer un análisis crítico de las jugadas que hizo ni de cómo lo pudo haber hecho mejor. Es una conversación de apoyo y de incentivarlo a seguir por el camino que va”, sentenció.