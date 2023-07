Comparte

Gustavo Quinteros, técnico de Colo-Colo, habló con la prensa en el Aeropuerto de Santiago. El DT se refirió a la roja que vio en el triunfo del Cacique ante O’Higgins, antes de emprender rumbo a Brasil para jugar los play off de Copa Sudamericana.

Al ser consultado sobre la expulsión, Quinteros aseguró “Se equivocó el árbitro. Había sido foul de atrás y era amarilla para el rival. Me pareció que no fue justo… le habían mostrado a Gil y a Pavez, y no midió de la misma manera el foul contra Pizarro”.

El entrenador se refirió al estado físico de Carlos Palacios, que salió cojeando del Monumental en el triunfo ante los rancagüinos. “Tuvo un planchazo en el partido que lo lesionó, no sé si va a llegar. Lamentablemente fue una jugada fuerte que la está sintiendo. Espero que se recupere”, señaló.

“Espero que juguemos bien, que podamos ser eficaces frente al arco. En los partidos de copa anteriores no lo fuimos, no los pudimos ganar. Espero jugar igual, como fuimos en los últimos partidos”, indicó de cara al duelo de este martes ante América Mineiro en Brasil.

Antes de abordar el avión rumbo a Belo Horizonte, Quinteros aseguró que Colo-Colo ha aumentado su nivel porque “han mejorado varios jugadores individualmente y el equipo se está beneficiando”.

De esta forma, el estratega espera ver la mejor versión del Cacique, “la que jugó en estos últimos tres partidos, que fueron buenos. Todos estamos con confianza y esperemos recuperar a Palacios, que viene tocado”, cerró.