Pasa el tiempo y Alexis Sánchez no tiene club. Queda menos de un mes para que las ligas europeas reinicien sus temporadas y el Niño Maravilla no encuentra club o, más bien, no se ha decidido en dónde jugar. Aunque lo cierto ahora es que no será en el Olympique de Marsella.

Es que, de acuerdo a lo informado por la prensa francesa, el cuadro olímpico no insistirá en renovarle al chileno. “El Marsella no ocupará todo su esfuerzo económico ni humano por Alexis”, explicó la Cadena RMC.

De la misma forma, añadieron que “si se quiere quedar, sería lo mejor, si se quiere ir, sería una lástima”.

Cabe consignar que son varios los clubes, además del el Marsella, que se han interesado por el chileno, sin embargo, hasta ahora no ha existido nada concreto.