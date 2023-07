Comparte

El delantero nigeriano Odion Ighalo, ex jugador del Al-Hilal no tuvo pelos en la lengua al momento de confesar que el dinero es su motivación para jugar en el fútbol de Arabia Saudí y comparó su decisión con Cristiano Ronaldo.

“Cuando eres joven, sí, juegas por pasión. En ese entonces, no te preocupa el dinero. Pero a mi edad, estoy en el tramo final de mi carrera, no sé si serán 1, 2 años o cuándo Dios dirá qué pare. Sé que no serán más de 3 años (…) He jugado por pasión toda mi vida, ahora es por dinero”, señaló el futbolista de 34 años.

“No soy de esos jugadores que vienen y dicen: ‘Juego por pasión’. Hermano, es dinero. Al final del día, es dinero. Ve a la gente que está yendo a Arabia. Futbolistas grandes”, añadió.

El ex jugador de equipos como el Manchester United, Granada o Udinese analizó la llegada de exitosos jugadores a la Saudí League, y aseguró que “¿Ronaldo sigue jugando por pasión? Ronaldo ha ganado 100 veces más de lo que yo he hecho en toda mi vida y, aun así, se fue a Arabia Saudita. ¿Hizo eso por pasión? Es por dinero”.