En la previa del duelo entre Colo-Colo y Palestino por las semifinales de la Copa Chile, el presidente del Cacique, Alfredo Stöhwing, conversó con la prensa y se refirió a los casos de Damián Pizarro y Darío Lezcano.

“Nunca se ha tocado, no conozco ninguna oferta y no hay conversaciones sobre eso. No me gusta ponerme en situaciones en que no hay nada concreto, de cualquier jugador que llegara una super oferta puede ser atractiva, pero para qué ponerse en teoría”, señaló el presidente sobre la supuesta oferta por Damián Pizarro.

“En general la visión es tratar de que los jóvenes tengan un periodo donde se consoliden en el club, que aporten a Colo-Colo, que podamos tener un plantel, como lo he dicho, con el objetivo de 60-40. Por lo tanto, no estamos pensando como objetivo tratar de que se vayan lo antes posible ni mucho menos”, añadió.

El dirigente descartó la llegada de una oferta formal por el joven delantero del Cacique y aseguró que “No es el ideal y yo no sé de dónde sale tanto rumor ni tantas cosas tan específicas no sabiendo nada nosotros. Es absolutamente incomprensible, un tipo de campaña que es inentendible, tantos medios diciendo algo que no es cierto”.

Sobre la situación de Pizarro y cómo pueden influir en su rendimiento los rumores sobre su partida, Stöwhing espetó que “por supuesto no es el ideal, pero un jugador de Colo-Colo tiene que estar preparado para eso. Él es joven, por supuesto que podría afectarle y obviamente que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que no le afecten”.

Además, el dirigente albo tuvo palabras para la situación de Darío Lezcano y su deseo de dejar Macul lo antes posible. “El ideal es que todos estén contentos pero es evidente que los jugadores que no han tenido oportunidades por razones deportivas están menos contentos y más proclives a tener una oferta e irse. Eso es natural en el fútbol y sucede en los grandes planteles”, apuntó.

“En este momento es parte del plantel, no hay ninguna alternativa que se esté discutiendo sobre eso, por el momento”, sentenció.