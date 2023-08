Comparte

El volante de Universidad Católica, Ignacio Saavedra, adelantó que su representante se encuentra en conversaciones con el club para renovar su vínculo que termina a fin de año, sin embargo, advirtió que aún no hay nada concreto.

“No he tenido ninguna conversación, mi representante es el que las lleva y por lo que tengo entendido han estado conversando, pero todavía no hay nada concreto. Me centro en el presente, todavía soy jugador de Católica y aún tengo mucho por aportarle al club, que es lo más importante más que pensar en si voy a renovar o no seguir acá”, dijo en conferencia de prensa.

Saavedra también se refirió al supuesto interés por algunos integrantes del plantel y aseguró que en el vestuario cruzado ningún jugador piensa en partir. “Los que estamos tenemos que poner toda nuestra energía por sacar esto adelante, por si a sacar resultados, hacer un lavado de cara del primer semestre y personalmente, si llega a salir quien sea que salga, me pondría feliz”, indicó.

“La verdad es que en el camarín todos estamos pensando en Católica y lo digo yo que a fin de año no sé mi situación, pero no pienso en eso, todos en el equipo están enfocados en Católica, en querer dar alegrías al club y nuestras familias, que es lo más importante”, completó.