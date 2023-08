Comparte

El atacante chileno Víctor Dávila habló por primera vez tras su arribo al fútbol ruso. El nacional se mostró feliz por este paso en su carrera y confesó que quiere hacer historia en CSKA Moscú.

“Jamás pasó por mi cabeza desistir de la oportunidad de venir a CSKA, sobre todo porque el club nunca desistió en su interés. El traspaso sí se demoró mucho, pero yo estaba tranquilo, porque las cosas que hablé con el club siempre estuvieron vigentes. Había más tranquilidad que desesperación, solo estaba esperando que se diera”, dijo a los canales del club sobre su traspaso.

“Sé que Mark González estuvo en este club. Ahora está Víctor Méndez. Los dos se inscribieron en la historia de CSKA y eso es lo que espero yo”, agregó.

Dávila contó la influencia que tuvo Víctor Méndez en su llegada a CSKA. “Me comentó que es un equipo joven, que le ha ido bastante bien, que tienen una idea clara de juego y que me voy a sentir cómodo. Me motivó y me insistió a que llegara lo antes posible porque me estaban esperando”, indicó.

Por último, se refirió a sus expectativas junto al cuadro ruso. “Quiero conseguir los objetivos que tiene el club: salir campeón. Además, tener buenos números como jugador para responder a las expectativas. Quiero hacer historia en esta institución y no irme sin conseguir nada”, avisó.