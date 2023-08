Comparte

La bicampeona del mundo con Estados Unidos, Megan Rapinoe, se refirió al incómodo momento en que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le da un beso sin consentimiento a la jugadora española Jenni Hermoso. Aseguró que la futbolista «fue físicamente acosada» por «un misógino».

«Lo ocurrido me hizo pensar en todo lo que tenemos que aguantar. Piensen en el peso que tuvo que cargar la selección española. Algunas jugadoras que se plantaron el año pasado (al protestar por el trato recibido por el entrenador y la RFEF) siguen sin estar con el equipo. A lo mejor es algo que las galvanizó, pero no deberías sentir eso», comentó la capitana estadounidense en diálogo con The Atlantic.

«Y hubo otra imagen que muestra el profundo nivel de misoginia y sexismo en esa Federación y en ese hombre (Rubiales) tras el pitazo final, simplemente agarrándose la entre pierna. ¿En qué mundo al revés vivimos? En el escenario más grande, en el que deberías estar celebrando, Jenni tuvo que ser físicamente acosada por esa persona», sentenció la centrocampista.