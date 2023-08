Comparte

Se acerca una nueva fecha doble de Clasificatorias sudamericanas, las primera buscando un boleto para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Para los duelos en que La Roja enfrentará a Uruguay (visita) y Colombia (local) ya surgen los primeros problemas.

El primer dolor de cabeza de Eduardo Berizzo sucedió durante el fin de semana, donde Eugenio Mena sufrió la fractura de su tibia y peroné, la cual, evidentemente, lo borrará de la nómina para esos partidos.

Aunque eso no es todo, ya que en el empate de Athletico Paranaense ante Fluminense (2-2), Arturo Vidal se retiró lesionado. El King sufrió una molestia en su rodilla derecha, la cual no le permitió finalizar el partido. No obstante, aún no se conocen detalles de este inconveniente, por lo que el tiempo de recuperación será una incógnita.

Un panorama complicado en cuanto a lesiones para Eduardo Berizzo, quien tendrá que meter mano en su primer apretón fuerte al mando de la Selección chilena, por ahora, sin dos jugadores que serían titulares en su equipo.

No obstante, las noticias de este último fin de semana no son muy alentadoras para el DT de La Roja, ya que el presente de los chilenos en Europa no es de los mejores. Y es que, por ejemplo, Alexis Sánchez llegará a la fecha doble sin ritmo de competencia, ya que recién este sábado fue encontró club para continuar su carrera (Inter).

Por otro lado, Ben Brereton (Villarreal), Guillermo Maripán (Mónaco), Víctor Felipe Méndez (CSKA Moscú) y Marcelino Núñez (Norwich) no fueron titulares en sus respectivos equipos. De hecho, algunos solo ingresaron sobre el final del partido.

De esta forma, Brizzo tendrá que pensar -y repensar- lo que será su primera alineación en las Eliminatorias, donde tendrá que batir a un prometedor Uruguay, que cuenta con un sinfín de figuras y con el mando técnico de Marcelo Bielsa.