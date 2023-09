Comparte

El lateral de Universidad Católica y la selección chilena, Eugenio Mena, volvió a San Carlos de Apoquindo luego de la fractura que sufrió en el duelo ante Ñublense. El Keno comenzó su rehabilitación tras someterse a una operación.

«Los primeros días (me sentí) bastante bien, feliz de que la cirugía salió exitosa, que lo pude hacer rápidamente para ir pensando en la recuperación. La verdad es que me he sentido bien, con dolores normales que el post operatorio, pero estoy contento de estar aquí, poder iniciar mi recuperación y estar un poco más cerca de mis compañeros y el cuerpo técnico», señaló en conversación con Cruzados.

El Chueco recordó lo que fueron los momentos posteriores a su lesión y destacó la preocupación de sus compañeros tras el encuentro. «Después de que terminó el partido, preocupados, me escribían echándome ganas para que saliera todo bien. Al siguiente día me fueron a ver a la clínica. Fue una sorpresa de muy buen agrado, estaba feliz de verlos, poder compartir el momento y también de poder felicitarlos personalmente por el triunfo», comentó.

Sobre el apoyo de los hinchas, Mena dijo que «he leído mucho y siempre una palabra de apoyo, de echarle ganas para adelante a la recuperación que están todos esperanzados para que pueda volver lo más pronto posible. A mi también me da muchas ganas para poder tener una gran y pronta recuperación».

Con un ojo en la Roja

«Fueron nueve días en mi casa, estoy feliz de estar en el club de nuevo, me siento muy cómodo acá haciendo la recuperación. Estamos trabajando día a día, ganando rango, recuperando movilidad y en no perder mucha masa muscular e ir drenando el líquido que pueda tener después de la operación», aseguró.

«Lamentablemente pasó esto antes de la citación pero bueno, hay que darle todo el apoyo a mis compañeros, estamos muy pendientes para obtener buenos resultados e iniciar las clasificatorias de la mejor manera posible«, finalizó.