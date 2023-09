Comparte

El delantero paraguayo Lucas Barrios, ex goleador de Colo-Colo, nuevamente está pensando en colgar los botines, esta vez, de forma definitiva. El ariete de 38 años señaló que sueña con un partido de despedida entre el Cacique y el Borussia Dortmund, club al que llegó en 2009 proveniente del Monumental.

“Cuando sea el momento, me gustaría que podamos hacer un partido entre Colo-Colo y Dortmund, y poder retirarme en el Monumental como siempre lo quise, porque es una institución que quiero mucho y estoy muy identificado”, señaló Barrios en entrevista con Portal Deportivo.

“Cuando me retiré se habló con la gente del club sobre poder hacer algo con Dortmund en Chile, hacer un partido y retirarme en Colo-Colo. Me hubiese gustado”, añadió el futbolista nacido en Buenos Aires.

Sobre su primer retiro de las canchas, el jugador de Sportivo Luqueño recordó que “íbamos a organizar un partido entre las leyendas del Dortmund y mis compañeros de Colo-Colo pero no se dio. Espero que en algún momento se dé esa oportunidad. Y si no se da, siempre voy a estar agradecido al club y los hinchas de Colo-Colo porque me han dado un cariño especial”.

Barrios defendió los colores del Cacique entre 2008 y 2009, donde jugó 67 partidos y convirtió en 57 oportunidades. En su paso por Macul igualó el récord de Luis Hernán Álvarez, quien convirtió 37 goles en 1963, la mayor cantidad de tantos hechos en un año calendario con la camiseta del Popular.