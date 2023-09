No hay tiempo que perder para la Selección de Alemania. Es que los teutones están aceitando el equipo para la Eurocopa que se jugará en su territorio el próximo año, por lo mismo, tuvieron que actuar rápido para reemplazar a Hansi Flick en el puesto de entrenador.

En ese sentido, los alemanes oficializaron al exentrenador del Bayern Múnich, Julian Nagelsmann, quien se encontraba sin club.

Nagelsmann, de 36 años, firmó un contrato hasta julio del 2024 con la selección teutona, transformándose en el DT número 12 de la historia del equipo nacional.

En sus primeras palabras, el DT que sonó en el Chelsea antes de asumir Mauricio Pochettino, dijo que la Eurocopa del 2024 «es algo especial, algo que sucede cada pocas décadas. Subordino todo al hecho de tener un gran torneo en un gran país», afirmó en diálogo con el sitio oficial de la Federación alemana.

Finalmente, el presidente de la Federación, Bernd Neuendorf, dijo: «Estamos convencidos de que Julian Nagelsmann, como seleccionador nacional, se encargará de que la selección nacional inspire a sus aficionados y que la Eurocopa también sea un éxito deportivo».

