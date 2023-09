Comparte

Para nadie es un secreto que Cristiano Ronaldo no jugó a su mejor nivel en el pasado Mundial de Qatar 2022. Al mal rendimiento dentro de la cancha se sumó una serie de problemas personales que lo llevaron al peor momento de su carrera. Luego vino un cambio radical en su vida. Se mudó a Arabia Saudita, donde hoy goza de una nueva forma de vida y de disfrutar el fútbol.

Según información del diario Marca, de España, CR7 se refugió en su familia y se humanizó tras una primera temporada en el Al-Nassr. En Arabia encontró lo que estaba buscando: jugar por placer.

Si bien el espíritu competitivo que ha caracterizado al portugués a lo largo de su carrera no ha cambiado en el tiempo que lleva jugando en un fútbol menos exigente, hoy se aprecian algunas diferencias que lo transforman en un futbolista más cercano con sus compañeros, los hinchas y la prensa.

Un líder cercano a sus hinchas

Es común ver al Bicho en la zona mixta o conferencias de prensa, algo que evitaba cuando jugaba en el viejo continente. Además, en la cancha Cristiano a entendido que no todo el juego tiene que pasar por él en todo momento, lo que lo ha transformado en un líder dentro del plantel.

Uno de los grandes cambios que ha traído su experiencia por el fútbol asiático ha sido la forma en que lo acogen en países a los que había ido muy pocas veces anteriormente, como en Irán, donde tuvo un recibimiento a la altura de un Jefe de Estado cuando fue a disputar un encuentro de la Champions de Asia ante el Persépolis, en Teherán.

Incluso el ex Real Madrid, Juventus, Manchester United y Sporting Lisboa se ha dado tiempo de mostrar su lado más humano. Se ha visto cercano a los niños y ha tenido gestos emotivos, como cuando conversó con una niña no vidente que le dijo “Te amo, aunque no te vea”, mientras el goleador le autografió un balón y posó para una fotografía con la fan.

Siempre con la información del medio citado, hoy CR7 sigue disfrutando del fútbol, pero sin tanta presión y de manera más cercana a la gente, y siempre con el objetivo de llegar al 100% a la Eurocopa 2024 entre ceja y ceja.