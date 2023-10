Comparte

Claudio Bravo se hizo viral por una respuesta suya sobre Rafael Olarra, en X, luego de que el actual comentarista deportivo se refiriera a la situación del bicampeón de América con Eduardo Berizzo, en la Roja.

“Tú lo pasas como si fuese sin importancia que se niegue a venir cuando él estime conveniente y no es así, no importan las fechas”, señaló el ex futbolista durante el programa ESPN F Show.

“¿Y si ese es el gusto futbolístico de Berizzo y no le gusta Bravo?, ¿Acaso no podemos respetar al técnico de la selección?”, expresó el ex defensor de la selección Chilena y la U.

Sobre la decisión del seleccionador nacional, Olarra cuestionó la decisión de Bravo de no sumarse a los amistosos de Chile en el mes de Julio. “Berizzo puede tener otra opinión. Negarse es complicado, no es cuando tú quieres, la Selección es siempre y eso tiene un valor”, sentenció.

Ante las críticas, un usuario de la red social X salió al cruce de Olarra y preguntó: “¿Cuántos años jugó Olarra en Europa? Si, 2001 – 2002. ¿Destacó? No. Se tuvo que devolver. ¿Y se atreve a criticar a Claudio Bravo?”.

Dicha publicación fue respondida por el ex portero del Barcelona, donde ganó el Premio Zamora como el mejor meta de La Liga de España, quien se tomó del poco protagonismo del comentarista durante su estadía en Europa. “335 minutos, como ir De Santiago a Concepción en auto«, escribió Bravo.