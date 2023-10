Comparte

Claudio Bravo sigue con preocupación el presente del fútbol chileno. Así lo explicó el arquero del Real Betis en la segunda parte de la entrevista en TVN, donde expresó su tristeza por la situación actual del torneo nacional.

«Desde la distancia me da pena la situación en general, es un tema convulso, el fútbol chileno se ha atascado, el torneo local no crece, la competencia internacional no crece, el futbolista chileno tampoco sale mucho a Europa, y creo que vas viendo situaciones que dan pena, porque si veo capacidad y talento en los niños y jóvenes, pero hay pocas oportunidades», contó Bravo.

Aunque el arquero nacional no se quitó responsabilidad por esta situación: «Tenemos culpa en eso, de no haber aportado o frenado cosas en su momento. Tenemos culpa, porque cuando fue el boom de nuestra selección, no presionamos para construir un complejo nuevo».

Por otro lado, Bravo se refirió a la posibilidad de volver al fútbol chileno en el corto tiempo y dijo que por ahora se concentra en terminar su contrato con el Real Betis en España.

«La opción de volver a Chile siempre está y me gustaría. Sé que tengo la capacidad de aportar y generar cosas buenas, pero no me quiero aventurar más allá. Mi contrato sigue estando aquí hasta junio y es lo que tengo en mente, veremos que pasa», confesó el meta.

Finalmente, sobre La Roja, el oriundo de Buin dijo que «en Clasificatorias necesitas resultados rápidos, da lo mismo si compite en su club, si te dan la camiseta tienes que competir, y sino ese nombre se mete en la bola de nieve, genera presión, angustia, en algo negativo. Esto recién comienza, es un camino largo, lo primordial es sacar puntos a como de lugar, si te duermes es demasiado tarde».